Синицина и Кацалапов выиграли китайский этап Гран-при
Российская танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов стали победителями китайского этапа Гран-при по фигурному катанию.
Они более чем на балл опередили американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, ставших вторыми; и на 19 баллов оторвались от бронзовых медалистов из Канады — Лоуренса Фурнье-Бодри и Николай Соренсена.
Итоговое положение в соревнованиях танцев на льду.
1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 209,90
2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 208,55
3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 190,74
4. Шиюэ Ван — Ли Сяннин (Китай) — 186,45
5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 179,96
6. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 169,27
7. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 169,24
8. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай) — 162,91
9. Го Юйчжу — Чжао Пэнкунь (Китай) — 150,91
10. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 145,35
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Анны Щербаковой в короткой программе на этапе Гран-при в китайском Чунцине.