Синицина и Кацалапов выиграли китайский этап Гран-при

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Российская танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов стали победителями китайского этапа Гран-при по фигурному катанию.

Они более чем на балл опередили американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, ставших вторыми; и на 19 баллов оторвались от бронзовых медалистов из Канады — Лоуренса Фурнье-Бодри и Николай Соренсена.

Итоговое положение в соревнованиях танцев на льду.

1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 209,90

2. Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США) — 208,55

3. Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (Канада) — 190,74

4. Шиюэ Ван — Ли Сяннин (Китай) — 186,45

5. Кейтлин Гавайек — Жан-Люк Бэйкер (США) — 179,96

6. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 169,27

7. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 169,24

8. Чэнь Хун — Сунь Чжомин (Китай) — 162,91

9. Го Юйчжу — Чжао Пэнкунь (Китай) — 150,91

10. Мисато Коматсубара — Тим Колето (Япония) — 145,35

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о выступлении Анны Щербаковой в короткой программе на этапе Гран-при в китайском Чунцине.