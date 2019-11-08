Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх

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Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА «Новости».

«Ситуация в этом году будет выяснена, будут приняты конкретные решения и рекомендации на будущее, в том числе участие России в Олимпиаде», — сказал Банька в эфире Польского телевидения.

В настоящее время организация проверяет возможное манипулирование данными московской антидопинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что WADA потратило $8 млн на расследование в отношении России.