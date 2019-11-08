Хабиб высказался о возможном бое с Мейвезером

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о возможном поединке против экс-боксера Флойда Мейвезера.

«В 2020 году у меня нет планов даже думать о боксе», — приводит слова Нурмагомедова корреспондент «Газеты.Ru».

Пресс-конференция спортсмена проходит в Москве в преддверии турнира UFC Fight Night 163, который пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее отец Нурмагомедова Абдулманап заявил о возможном поединке с непобежденным боксером.