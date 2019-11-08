Туктамышева объяснила ошибку на тройном акселе

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила свою ошибку на тройном акселе во время короткой программы на этапе Гран-при в Китае, передает ТАСС.

Прыжковый элемент спортсменка, которая тренируется у российского специалиста Алексея Мишина, поставила первым, докрутила его, но упала при приземлении. Ошибка на прыжке не позволила Туктамышевой войти в тройку лидеров, она стала четвертой.

«Ничего не случилось, я была в тонусе, очень хотела сделать. Из-за этого пошла резко в выезд, и это повлекло за собой такие ошибки», — объяснила фигуристка.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова лидирует после короткой программы в Китае.