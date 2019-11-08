Три болельщика ЦСКА не могут вылететь из Венгрии

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Три болельщика московского ЦСКА не могут покинуть Венгрию из-за проблем с авиакомпанией, сообщает РИА «Новости».

Проблемы у фанатов начались еще до матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и ЦСКА. Одного из болельщиков в аэропорту задержали из-за подозрения «харассменте» в адрес стюардессы, однако вскоре его отпустили. Еще у двух возникли проблемы с повторным предъявлением документов из-за непонимания требований сотрудников аэропорта.

После матча фанаты узнали, что внесены в «черный список» авиакомпании, чьим рейсом должны были вылететь обратно, и пока покинуть Венгрию не могут из-за аннулированных билетов.

Ранее сообщалось, что два россиянина остаются под арестом в Венгрии.