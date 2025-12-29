Размер шрифта
«Настроены портить нам праздники»: эксперт рассказал о провокациях Украины на Новый год

Военэксперт Леонков: России стоит ожидать провокации Киева во время праздников
Evgeniy Maloletka/AP

Атаки на мирное население РФ являются одним из методов ведения Киевом боевых действий против России, поэтому в праздники стоит ожидать провокаций и террористических актов со стороны Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Провокации, террористические атаки стали одним из основных видов боевых действий, которые они ведут против нашего мирного населения. Поэтому провокации будут. Будут ли они на Новый год? Это вопрос открытый, это лучше знает, наверное, СВР (Служба внешней разведки РФ. – «Газета.Ru»), но СВР говорила о том, что Киев настроен портить нам праздники», — подчеркнул эксперт.

По словам Леонкова, никаких изменений в политике Украины не видно, поскольку Киев еще считает, что у ВСУ «что-то получится».

В этой связи, указал собеседник, будут террористические и диверсионные атаки со стороны Украины в преддверии Нового года.

«Вот страна будет наша праздновать, а наши спецслужбы будут в рабочем режиме повышенной боевой готовности», — подытожил эксперт.

До этого военэксперт Юрий Кнутов заявлял, что Вооруженные силы Украины действительно любят наносить удары по приграничным областям России в период праздников, чтобы сделать атаки максимально неожиданными и разрушительными. Для защиты Белгородской, Курской и других прилегающих областей стоит создавать блокировочные зоны.

Ранее в Госдуме объяснили, зачем ВСУ стягивают силы к трем ключевым городам Донбасса.

