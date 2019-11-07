«Краснодар» нанес поражение «Трабзонспору» в матче Лиги Европы

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«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Мануэл Фернандеш, также отличился Иван Игнатьев. У гостей мяч забил Тони.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырех туров «Краснодар» (шесть очков) занимает третье место в турнирной таблице группы C. «Трабзонспор» (1) занимает последнюю строчку.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» и «Трабзонспор» объявили составы на матч Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Группа C. 4-й тур

«Краснодар» (Краснодар, Россия) — «Трабзонспор» (Трабзон, Турция) — 3:1

Голы: 1:0 — Фернандеш, 27; 2:0 — Фернандеш, 35; 3:0 — Игнатьев, 90+3; 3:1 — Тони, 90+4.