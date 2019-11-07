ЦСКА объявил состав на матч Лиги Европы
Московский ЦСКА объявил состав на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против будапештского «Ференцвароша».
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Обляков, Ахметов, Бийол, Сигурдссон, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Сантос, Набабкин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Щенников.
Встреча между «Ференцварошем» и ЦСКА пройдет в столице Венгрии 7 ноября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.
Ранее сообщалось, что ветка метро Будапешта перекрыта из-за фанатов ЦСКА.