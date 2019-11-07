Российский легкоатлет дисквалифицирован на четыре года за допинг

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Российский легкоатлет Александр Петров дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.

Соответствующее решение было вынесено Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). В пробе спортсмена, взятой на турнире «Мемориал братьев Знаменских», был обнаружен оксандролон.

Дисквалификация 33-летнего атлета отсчитывается с 25 июля 2019 года.

Петров становился бронзовым призером чемпионата России 2015 года. В командном первенстве страны он дважды брал серебро.

Ранее сообщалось, что пойманным на допинге атлетам могут запретить занимать госдолжности.