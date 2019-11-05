Семак высказался о проигрыше «РБ Лейпциг» в ЛЧ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился итогами матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Встреча закончилась со счетом 0:2.

«Для нас было важно не пропустить в концовке первого тайма. И после гола играть стало, конечно, сложнее. В Лиге чемпионов высокий уровень, ошибок не прощают. Мы продолжим бороться, делать, что можем.

И если «РБ Лейпциг» может позволить себе выйти только с двумя немцами, да и то игроками сборных Германии, то у нас такой возможности нет. Не получается выпускать такое количество иностранцев, в том числе на молодежном уровне для увеличения конкуренции. Они привыкли играть при другом уровне интенсивности в более сильном чемпионате; а мы должны понимать, куда двигаться, чтобы команда могла расти», — цитирует Семака «Чемпионат».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее «Барселона» дома сыграла вничью с чешской «Славией».