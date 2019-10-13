Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро-2020
Сборная России обыграла команду Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Встреча, прошедшая в Никосии, завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Денис Черышев, также отличились Магомед Оздоев, Артем Дзюба и Александр Головин.
На 27-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Константинос Лайфис.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После восьми туров сборная России (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице группы I. Команда Станислава Черчесова гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы. Кипр (7) располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла команду Казахстана в матче отбора Евро-2020.
Футбол. Евро-2020. Отборочный этап. Группа I. 8-й тур
Кипр — Россия — 0:5
Голы: 0:1 — Черышев, 9; 0:2 — Оздоев, 22; 0:3 — Дзюба, 79; 0:4 — Головин, 89; 0:5 — Черышев, 90+2.
Удаления: Лайфис, 27 — нет.