Кокорин и Мамаев вышли на свободу

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вышли на свободу.

Футболисты, а также младший брат Кокорина Кирилл сели в машину, за рулем которой находился отчим экс-игрока «Зенита», и покинули территорию исправительной колонии №4 в Белгородской области.

В октябре 2018 года футболисты были задержаны по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы. В результате потасовок пострадали водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, глава департамента Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

До приговора суда Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находились в СИЗО «Бутырка».

8 мая Пресненский суд признал подсудимых виновными в совершении уголовного преступления по статье «Хулиганство». Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

С июля 2019 года Кокорины и Мамаев отбывали наказание в колонии общего режима в Белгородской области. 6 сентября Алексеевский районный суд удовлетворил ходатайства заключенных об условно-досрочном освобождении.

Ранее блогер Василий Уткин призвал освободить Протасовицкого.