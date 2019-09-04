Хабиб получит более $6 млн за бой с Порье

<img src="//img.gazeta.ru/files3/931/12549931/khabib-poirier-hero-pic905-895x505-56539.jpg">

тренер и отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын заработает более $6 млн за поединок против американца Дастина Порье.

«Он будет в 3-3,5 раза больше. Мы деремся не за мелочь, мы знаем себе цену», — заявил специалист в интервью ТАСС при сравнении с гонораром за бой против Конора Макгрегора.

Для Нурмагомедова бой с Дастином Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора. Напомним, поединок состоится 7 сентября.

Профессиональный рекорд 30-летнего Нурмагомедова — 27 побед в 27 поединках.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не испытывает проблем со сгонкой веса перед поединком против американца Дастина Порье.