Фуркад рассказал о своем отношении к России

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Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своих ассоциациях с Россией.

«У меня очень много хороших воспоминаний о России — о Ханты-Мансийске, Тюмени, Сочи. Думаю, что первым на ум приходит любовь российских болельщиков. Они дают ее очень много, — цитирует Фуркада Sportbox.

Что меня больше всего удивило в России? Иногда еда была очень необычной. Знаете, во Франции есть кондитерские изделия. И они сладкие. А в России много кондитерских изделий с солью. Это очень смущает французов.

Напомним, Фуркад — семикратный победитель общего зачета Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Фуркад поделился мнением о выступлении своего брата Мартена в прошлом сезоне.