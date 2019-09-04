Фуркад рассказал о своем отношении к России
Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своих ассоциациях с Россией.
«У меня очень много хороших воспоминаний о России — о Ханты-Мансийске, Тюмени, Сочи. Думаю, что первым на ум приходит любовь российских болельщиков. Они дают ее очень много, — цитирует Фуркада Sportbox.
Что меня больше всего удивило в России? Иногда еда была очень необычной. Знаете, во Франции есть кондитерские изделия. И они сладкие. А в России много кондитерских изделий с солью. Это очень смущает французов.
Напомним, Фуркад — семикратный победитель общего зачета Кубка мира.
Ранее сообщалось, что Фуркад поделился мнением о выступлении своего брата Мартена в прошлом сезоне.