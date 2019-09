Эмблема чемпионата мира 2022 года в Катаре представлена в Москве

Состоялась презентация эмблемы чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, передает ТАСС.

Видео представления логотипа опубликовано на официальной странице турнира в твиттере.

В столице Катара Дохе гигантское изображение логотипа было представлено на два люксовых отеля, а в Москве она появилась на доме №2 по улице Новый Арбат.

Также эмблему можно было увидеть на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Северном вокзале в Париже, железнодорожной станции в Берлине, площади Лестер-Сквер в Лондоне, в центре Мадрида, на Арке мира в Милане.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию презентации.

Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах Катара.

Ранее сообщалось, что компания, разработавшая технологию распознавания лиц, ведет переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Катаром, который примет у себя матчи чемпионата мира в 2022 году.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world's greatest football showpiece.



