Черчесов рассказал о шансах Акинфеева вернуться в сборную России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева возобновить карьеру в национальной команде, передает РИА «Новости».

Голкипер завершил карьеру в сборной после домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором команда дошла до четвертьфинала.

«Недавно с Акинфеевым виделись — открывали турнир в Бронницах, переписываемся, созваниваемся. Связь не теряем», — сказал Черчесов в видеоинтервью порталу Welcome2020.ru.

«Вернется ли он в сборную? Пока у него ЦСКА, а там посмотрим, как все будет выглядеть в будущем», — добавил наставник национальной команды.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения.