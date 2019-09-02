Черчесов рассказал о шансах Акинфеева вернуться в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о шансах вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева возобновить карьеру в национальной команде, передает РИА «Новости».
Голкипер завершил карьеру в сборной после домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором команда дошла до четвертьфинала.
«Недавно с Акинфеевым виделись — открывали турнир в Бронницах, переписываемся, созваниваемся. Связь не теряем», — сказал Черчесов в видеоинтервью порталу Welcome2020.ru.
«Вернется ли он в сборную? Пока у него ЦСКА, а там посмотрим, как все будет выглядеть в будущем», — добавил наставник национальной команды.
Ранее сообщалось, что футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения.