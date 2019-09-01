Российская фигуристка Тараканова завоевала бронзу на юниорском Гран-при в США

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Российская фигуристка Анастасия Тараканова стала обладательницей бронзовых медалей на юниорском Гран-при.

В сумме за короткую и произвольную программу отечественная спортсменка набрала 179,29 балла. Победительницей этапа стала американка Алиса Лью с результатом в 208,10 балла. Второе место осталось за представительницей Южной Кореи Ен Чжон Пак (186,58 балла).

Соревнования проходили в американском Лейк-Плэсиде, следующий этап турнира состоится в Латвии с 4 по 7 сентября.

Стоит отметить, что это уже третья бронзовая награда российских фигуристов на текущем Гран-при — до Таракановой на аналогичной позиции заканчивали свои выступления Глеб Лутфуллин и пара Алина Пепелева / Роман Плешков.

Ранее сообщалось, что чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию Алина Загитова выразила соболезнования в связи со смертью хореографа Людмилы Шалашовой.