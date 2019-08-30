Путин обратился к участникам Международных соревнований по гребле

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Президент страны Владимир Путин направил приветствие спортсменам, организаторам и гостям Международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента России, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что турнир является одним из наиболее значимых в календаре соревнований.

«Он традиционно отличается богатой, разнообразной программой и авторитетным составом участников, среди которых — победители и призеры Олимпийских игр, крупных мировых, европейских первенств», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что турнир способствует популяризации гребного спорта, а также распространению здорового образа жизни.

Российский лидер уверен, что соревнования позволят лучшим гребцам показать свои способности.

Международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента России пройдет 30 и 31 августа в Москве.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по гребле из России дисквалифицирован за допинг.