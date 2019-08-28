Кирьос может быть дисквалифицирован из-за обвинений ATP в коррупции

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Известного австралийского теннисиста Ника Кирьоса могут дисквалифицировать. Об этом сообщает West Australian.

Отстранение спортсмена может случиться из-за инцидента, который произошел 27 августа после матча первого круга Открытого чемпионата США — US Open. Журналисты попросили теннисиста прокомментировать наложенный на него штраф в $113 тысяч. Таким образом Кирьос был наказан за неспортивное поведение на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, когда он обругал судью и плюнул в его сторону.

Австралией заявил, что не переживает по этому поводу, а также добавил, что Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) — достаточно коррумпированная организация.

Из-за этих слов Ассоциация и рассматривает с дисквалификацией 24-летнего спортсмена. Это отстранение будет не первым в карьере Кирьоса. Так, в 2017 году его отстранили от участия в турнирах ATP на восемь недель, а также лишили призовых и оштрафовали за отказ от борьбы в матче первого раунда турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Кирьос известен своими скандальными поступками. Он бросал бутылкой в судью, называл его «картошкой». Также австралиец периодически позволяет себе жесткие высказывания.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская вышла во второй круг Открытого чемпионата США.