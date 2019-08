Защищавший Овечкина тафгай обвиняется в хранении наркотиков

Бывший игрок клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль», «Ванкувер», «Филадельфия», «Вашингтон» и «Нью-Йорк Рейнджерс» американец Дональд Брашир обвиняется в хранении наркотиков.

Как сообщает News1, бывшему тафгаю предъявлены обвинения по статьям «хулиганство» и «хранение наркотиков», суд назначен на 4 сентября. 5 июня Брошир был задержан полицией за разбитое окно в своем бывшем доме. При обыске у бывшего хоккеиста обнаружили кокаин.

Брошир провел в НХЛ 17 сезонов, он занимает 15-е место в истории по штрафным минутам. Также американец выступал с российской звездой лиги Александром Овечкиным.

«Если кто-нибудь хоть пальцем попробует тронуть Овечкина — я его уделаю, чтобы он впредь был осторожен и даже не пытался нанести травму Алексу», — заявлял он ранее.

Donald Brashear in court for possession of cocaine https://t.co/VUFDLd0Oh9 pic.twitter.com/qmZ1Lt4Kda

— News1 English (@News1English) 24 августа 2019 г.