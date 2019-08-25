ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Московский ЦСКА нанес разгромное поражение грозненскому «Ахмату» в матче седьмого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая на домашней арене красно-синих, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Марио Фернандес, Федор Чалов и Никола Влашич.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После семи туров ЦСКА (13 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице. «Ахмат» (7) располагается на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что вдова погибшего вратаря ЦСКА нанесла символический удар перед матчем с «Ахматом».
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 3:0
Голы: 1:0 — Фернандес, 43; 2:0 — Чалов, 66; 3:0 — Влашич, 73.