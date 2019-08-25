Защитник «Локомотива» остался доволен игрой с «Краснодаром»

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Защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мнением о результате игры с «Краснодаром» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

Встреча завершилась со счетом 1:1, что позволило обеим командам догнать «Зенит».

«У нас была пара опасных моментов, но счёт по игре. У нас все было под контролем. Во втором тайме мы немного устали и пытались больше действовать уже на контратаках. Знали ли о результате в Уфе? Конечно, все понимали, что можем выйти на первое место.

Откуда у «Краснодара» столько сил после столь напряженного графика? Никогда нельзя игнорировать фактор болельщиков. На этом матче был полный стадион, который гнал свою команду вперед», — заявил игрок.

Ранее форвард «Краснодара» Берг призвал не обращать внимания на критику.