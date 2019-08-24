Неймар может остаться в «ПСЖ», сообщают СМИ
Бразильский нападающий Неймар может остаться во французском «ПСЖ», сообщает L'Equipe.
По информации источника, руководство парижской команды и бразильский футболист пошли на примирение, отношения между сторонами стали налаживаться. В «ПСЖ» понимают, что осуществить переход футболиста в другую команду до закрытия летнего трансферного окна будет очень трудно.
«Никакой войны больше нет», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Основными претендентами на игрока считаются «Реал» и «Барселона», из которой Неймар ушел в 2017 году за €222 млн.
Ранее сообщалось, что лидеры «Барселоны» недовольны работой руководства по трансферу Неймара.