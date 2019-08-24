«ПСЖ» заинтересован в приобретении игрока «Ювентуса» Дибалы
Французский «ПСЖ» заинтересован в приобретении аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Calciomercato.
По информации источника, французский клуб рассчитывает на трансфер аргентинца в том случае, если команду покинет бразильский форвард Неймар. При этом «ПСЖ» готов передать реализацию имиджевых прав его семье футболиста.
ДИбала мог в это летнее трансферное окно пополнить ряды клубов из Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», однако трансферы были сорваны.