«ПСЖ» заинтересован в приобретении игрока «Ювентуса» Дибалы

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Французский «ПСЖ» заинтересован в приобретении аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы, сообщает Calciomercato.

По информации источника, французский клуб рассчитывает на трансфер аргентинца в том случае, если команду покинет бразильский форвард Неймар. При этом «ПСЖ» готов передать реализацию имиджевых прав его семье футболиста.

ДИбала мог в это летнее трансферное окно пополнить ряды клубов из Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», однако трансферы были сорваны.

Ранее Дибала высказался по поводу пожаров в Амазонии.