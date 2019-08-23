Детский тренер Кучерова и Гусева призвал Кузнецова к лечению

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Тренер Геннадий Курдин, работавший с известными российскими хоккеистами Никитой Кучеровым и Никитой Гусевым, поделился мнением по поводу дисквалификации Евгения Кузнецова, передает Sport24.

Нападающий решением Международной федерации хоккея (ИИФХ) был лишен права играть за сборную России и выступать в матчах Континентальной хоккейной лиги из-за того, что в его допинг-пробе, сданной во время прохождения чемпионата мира 2019 года, было найдено запрещенное вещество — кокаин.

«Такой публичный человек попался на кокаине… Его ставили в пример, о нем было много хорошей прессы. Представляете, какой это пример для молодежи?У человека крыша поехала. Это хуже, чем алкоголизм! Ему лечиться надо. Я не понимаю этой дисквалификации на четыре года.», — заявил 60-летний специалист.

«Считаю, что Национальнай хоккейная лига правильно делает, что не дисквалифицирует за такие вещи. Кокаин человеку ничего не добавляет, а наоборот, губит его здоровье. Это ненормальное явление, это же очень сильная зависимость. Кузнецов же известный, раскрученный человек. Кубок Стэнли выиграл, играет в сборной.», — добавил заслуженный тренер России.

«Мне не понравилась позиция руководства Федерации хоккея России, которое заявило, что у них все под контролем. Как же тогда человек играет на чемпионате мира, если у них все под контролем? Меня это возмутило. Как же такое произошло? Евгению надо было помочь, поговорить, на лечение отправить. Я слышал о том, что он был неадекватным, что он снотворного по 6-7 таблеток заглатывал. Все это неправильно. А руководителям нужно было вовремя ему помочь.», — заключил Курдин.

Стоит отметить, что за свой проступок форвард был лишен медалей мирового первенства 2019 года.

Кузнецов дважды становился чемпионом мира в составе сборной России. Он также является обладателем Кубка Стэнли, который он завоевал с «Вашингтон Кэпиталз» в 2014 году.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова.