Тренер сборной России по волейболу дисквалифицирован за расистский жест
Александр Яременко, занимающий пост генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола, прокомментировал поведение тренера женской сборной России Серджио Бузато, который после матча квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года с национальной командой Южной Кореи растянул глаза пальцами, передает ТАСС.
«Бузато дисквалифицирован на три матча. Он не сможет работать на первых играх чемпионата Европы», — заявил функционер.
Чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Свою первую игру отечественные спортсменки уже выиграли, одержав победу над национальной командой Белоруссии со счетом 3:0 (24:26, 16:25, 22:25)
Ранее сообщалось, что Туомас Саммелвуо, занимающий пост наставника мужской сборной России по волейболу, рассказал, что думает по поводу продолжения своей тренерской карьеры.