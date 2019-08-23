Тренер сборной России по волейболу дисквалифицирован за расистский жест

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Александр Яременко, занимающий пост генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола, прокомментировал поведение тренера женской сборной России Серджио Бузато, который после матча квалификационного турнира к Олимпийским играм 2020 года с национальной командой Южной Кореи растянул глаза пальцами, передает ТАСС.

«Бузато дисквалифицирован на три матча. Он не сможет работать на первых играх чемпионата Европы», — заявил функционер.

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин пройдет с 23 августа по 8 сентября в Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Свою первую игру отечественные спортсменки уже выиграли, одержав победу над национальной командой Белоруссии со счетом 3:0 (24:26, 16:25, 22:25)

Ранее сообщалось, что Туомас Саммелвуо, занимающий пост наставника мужской сборной России по волейболу, рассказал, что думает по поводу продолжения своей тренерской карьеры.