Кононов призвал не списывать «Спартак» со счетов в ЛЕ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12322945/RIAN_5848391.HR-pic905-895x505-51608.jpg">

Наставник «Спартака» Олега Кононова после поражения от «Браги» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы заявил, что в противостоянии с португальской командой вся борьба еще впереди.

Встреча в Португалии завершилась со счетом 0:1.

«Если брать португальский футбол, их сборную, вы понимаете, что это серьезная команда. Здесь могу сказать, что для нас результат неприемлемый, но у нас есть еще шансы. Нельзя нас списывать со счетов — впереди вторая игра. Когда проведем ее, тогда поговорим», — передает слова Кононова Sport24.

Стоит отметить, что ответная игра пройдет в Москве 29 августа.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее экс-игрок сборной Украины не захотел видеть Ракицкого в составе команды.