Кононов призвал не списывать «Спартак» со счетов в ЛЕ
Наставник «Спартака» Олега Кононова после поражения от «Браги» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы заявил, что в противостоянии с португальской командой вся борьба еще впереди.
Встреча в Португалии завершилась со счетом 0:1.
«Если брать португальский футбол, их сборную, вы понимаете, что это серьезная команда. Здесь могу сказать, что для нас результат неприемлемый, но у нас есть еще шансы. Нельзя нас списывать со счетов — впереди вторая игра. Когда проведем ее, тогда поговорим», — передает слова Кононова Sport24.
Стоит отметить, что ответная игра пройдет в Москве 29 августа.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее экс-игрок сборной Украины не захотел видеть Ракицкого в составе команды.