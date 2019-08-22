Шарапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США — US Open.
В данный момент в США проходит церемония жеребьевки на турнир в женском одиночном разряде.
Вероятно, на такую раннюю встречу россиянки с посеянной на соревнованиях под восьмым номером теннисистки повлияло ее низкая позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В данный момент 32-летняя экс-первая ракетка мира находится только на 87-м месте.
В число 32 сеяных на US Open не попала ни одна россиянка. Последний раз такое происходило в 1998 году, когда посев состоял из 16 кандидатов. Начиная с Уимблдона-2001 число сеяных на турнирах «Большого шлема» повысили до 32.
Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября. Действующей победительницей престижных соревнований является японка Наоми Осака, которая также обладает титулом первой ракетки мира.