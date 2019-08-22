Американец Уолден получил украинский паспорт
Баскетболист из США Кори Уолден получил паспорт гражданина Украины, сообщает Sport24 со ссылкой на твиттер журналиста Александра Прошуты.
27-летний разыгрывающий провел прошлый сезон в Израиле, где защищал цвета местного клуба «Хапоэль». Тогда же он был признан самым ценным игроком израильской лиги.
В межсезонье он перешел в сербский «Партизан».
Также на счету американца выступления за бельгийский «Остенде». Пытаясь пробиться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), он играл за фарм-клуб «Бостон Селтикс» в Лиге развития, «Мэн Ред Клос».
Ранее сообщалось, что наставник московского ЦСКА признан лучшим тренером в Евролиге.