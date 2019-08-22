Американец Уолден получил украинский паспорт

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Баскетболист из США Кори Уолден получил паспорт гражданина Украины, сообщает Sport24 со ссылкой на твиттер журналиста Александра Прошуты.

27-летний разыгрывающий провел прошлый сезон в Израиле, где защищал цвета местного клуба «Хапоэль». Тогда же он был признан самым ценным игроком израильской лиги.

В межсезонье он перешел в сербский «Партизан».

Также на счету американца выступления за бельгийский «Остенде». Пытаясь пробиться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), он играл за фарм-клуб «Бостон Селтикс» в Лиге развития, «Мэн Ред Клос».

Ранее сообщалось, что наставник московского ЦСКА признан лучшим тренером в Евролиге.