Форварду «Краснодара» Бергу стыдно за игру с «Олимпиакосом»
Шведский нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Маркус Берг поделился эмоциями от разгромного поражения от «Олимпиакоса» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, передает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу греческого клуба.
«Трудно передать словами, что я чувствую. Конечно, мне стыдно за нашу игру. Это не наш уровень, мы можем играть лучше, но я не понимаю, что с нами произошло. К 75-й минуте проигрывали 0:1, а за оставшееся время пропустили три мяча», — заявил форвард.
Ранее капитан «Краснодара» высказался о поражении от «Олимпиакоса».