Ученые определили лучшего футболиста в паре Роналду — Месси

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Бельгийские ученые Левенского католического университета определили, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси лучше форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ученые вывели формулу, которая оценивает голы, передачи, удары, дриблинг, подкаты и другие действия игроков на поле. Отмечается, что данные по двум футболистам были взять с 2013 по 2018 годы.

«В первые сезоны результаты Роналду и Месси были почти идентичными. Но в сезоне-2015/16 Месси начал обходить своего извечного соперника. Мы наблюдаем компромисс у многих футболистов, либо они совершают много действий с менее высокой ценностью — например, у Поля Погба», — цитирует аспиранта Тома Декрооса Sporza.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Реала» не считает Месси лучшим футболистом в истории.