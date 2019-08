Кирьос назвал Медведева зверем и фриком после победы на турнире в Цинциннати

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал выступление россиянина Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс-1000» в американском Цинциннати.

В финале соревнований 23-летний спортсмен обыграл бельгийца Давида Гоффена.

«Медведев — робот. Зверь. Фрик. Его стабильность — из ряда вон. Он слишком хорош. Этот парень сумасшедший», — написал о Медведеве в твиттере Кирьос.

По итогу турнира, российский теннисист занимает пяту строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов. Это лучший результат в его карьере.

Medvedev is a robot. Beast. Freak. Haha consistency off the charts ‍♂️ too good