Актер Робертс привез Путину «спортивный Оскар»
Актер Эрик Робертс привез президенту России Владимиру Путину приз «спортивный Оскар», передает РИА «Новости».
Знаменитый представитель Голливуда стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70».
Форум проходит в Сочи.
Робертс привез Путину необычный подарок — «спортивный Оскар».
«Надеюсь, эти подарки будут переданы президенту России Владимиру Путину — приз от мирового «спортивного Оскара», — заявил актер во время церемонии награждения победителей турнира.
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