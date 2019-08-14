«Барселона» сделала новое предложение «ПСЖ» по трансферу Неймара
«Пари Сен-Жермен» получил от «Барселоны» новое предложение по трансферу нападающего Неймара, сообщает Le10sport.com.
По информации издания, каталонский клуб намерен заплатить за бразильца €30-40 млн, а также включить в сделку полузащитников Филиппе Коутиньо и Ивана Ракитича. В «Барселоне» оценили предложение в €200 млн.
Отмечается, что в течение ближайших двух дней «ПСЖ» ответит на запрос каталонцев.
В сезоне-2018/19 он сыграл в 28 матчах за парижский клуб, отметившись 23 голами и сделав 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар отстранен от тренировок.