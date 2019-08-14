Медведев не считает ЦСКА и «Спартак» конкурентами «Зенита»

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев не считает московские ЦСКА и «Спартак» конкурентами в борьбе за первое место чемпионата России, передает Sport24.

«В этом сезоне главными соперниками «Зенита» будет «Ростов», московский «Локомотив» и «Краснодар». ЦСКА сейчас в стадии становления. «Спартак» сейчас потряхивает. Давайте дождемся игры с ними», — сказал Медведев в интервью «Радио Зенит».

После пяти туров Российская премьер-лига (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 13 очками.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Себастьян Дриусси не поможет команде в матче шестого тура чемпионата России с грозненским «Ахматом».