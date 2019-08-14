Появились подробности авиакатастрофы с участием футболиста Салы

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Защитник Эмилиано Сала, погибший в авиакатастрофе 22 января над Ла-Маншем, подвергся отравлению угарного газа перед крушением самолета, передает РИА «Новости».

Как заявили в отделе расследования авиационных происшествий Великобритании, экспертиза показала, что у погибшего игрока уровень насыщения крови карбоксигемоглобином составил 58%. Отмечается, что 50% насыщения потенциально смертельны. Существует вероятность, что пилот самолета, тело которого не нашли, также подвергся воздействию газа.

При отравлении угарным газом появляются судороги, происходит потеря сознания или сердечный приступ.

«По этим симптомам очевидно, что воздействие угарного газа может снизить или затормозить способности пилота управлять самолетом в зависимости от уровня воздействия», — отмечается в материале.

Самолет с игроком на борту пропал с радаров 22 января при перелете через Ла-Манш. Летательный аппарат был найден 3 февраля на дне пролива, среди обломков которого было найдено тело. После экспертизы полиция подтвердила, что погибшим является Сала.

Ранее сообщалось, что задержан подозреваемый по делу о погибшем в авиакатастрофе футболисте.