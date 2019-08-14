Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова дебютирует в UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского поединка (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил о том, что его двоюродный брат Абубакар Нурмагомедов осенью дебютирует в качестве бойца промоушена.

Дебютный поединок состоится в рамках турнира организации, который пройдет в Москве.

«Мой брат Абубакар Нурмагомедов. Таких как он больше нет. Его следующий бой пройдет в ноябре на UFC Moscow», — написал Хабиб в инстаграме.

Изначально родственник чемпиона промоушена должен был выйти в октагон в рамках турнира UFC 242, но поединок сорвался из-за травмы.

Хабиб Нурмагомедов также не выступал еще в этом году. Титульный поединок россиянина с американцем Дастином Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри оценил ущерб, нанесенный имиджу его соотечественника Энтони Джошуа в титульном поединке с мексиканцем Энди Руисом 1 июня.