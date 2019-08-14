Футболистка из Казахстана выжила в ДТП с 4 погибшими

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Казахстанская футболистка Диана Кайдарова смогла выжить в автокатастрофе, в которой погибли четыре человека, сообщает Sports.kz.

Спортсменка возвращалась с отдыха из послека Озерки в компании семи человек. На опасном спуске водитель не смог рассчитать скорость и траекторию, в связи с чем потерял управление. Машина перевернулась.

В результате случившегося на месте погибли четыре человека, в числе которых — две футболистки 22-летняя Екатерина Чебаева и 15-летняя Елизавета Старчукова, а также 11-месячный ребенок.

Кайдарова была доставлена в больницу. Некоторое время врачи не могли провести необходимую девушке операцию из-за слишком высокого давления. Однако сейчас оно стабилизировалось, поэтому врачи смогут прооперировать футболистку уже 14 августа.

19-летняя спортсменка выступила в четырех матчах отбора на Евро-2019 за сборную Казахстана.

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