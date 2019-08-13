Дзюба высказался о вероятности возвращения в «Спартак»
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что не вернулся бы в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Форвард отметил, что партнеры по команде задают вопрос о возможном переходе в столичный клуб.
«Нет, не пошел бы. Я считаю, что дважды в одну реку входить смысла нет. Я считаю, что ушел достойно. Никого не предавал, никого не оскорблял. Я ни разу не праздновал и не буду праздновать гол в ворота «Спартака». У меня осталось определенное уважение», — сказал Дзюба в интервью, опубликованном на канале «Рашен Football» в YouTube.
Футболист отметил, что существуют люди, которым бесполезно что-то объяснять.
Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе столичного клуба он принял участие в 126 матчах в чемпионатах России, в которых забил 26 мячей.