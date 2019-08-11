Судья матча «Ахмат» — «Спартак» подвергся публичному оскорблению
Во время матча грозненского «Ахмата» с московским «Спартаком» в рамках пятого тура чемпионата России произошел неприятный инцидент.
Во втором тайме судью встречи Алексея Сухого публично оскорбили.
При счете 3:1 в пользу красно-белых кто-то крикнул неприлично ругательство в сторону арбитра.
Матч проходил в Грозном на «Ахмат-Арене».
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
В данный момент «Ахмат» в активе имеет шесть очков, занимая девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» отстает от грозненской команды на одно очко.
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Зелимхана Бакаева и Андре Шюррле.