В Совете Федерации высказались об олимпийской карте Японии с Курилами

Член Совета Федерации по международным делам Олег Морозов поделился мнением о появлении российских островов Южных Курил на карте Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года.

«На мой взгляд, Россия должна официально отреагировать на этот акт картографической агрессии, потребовать соответствующих разъяснений и предложить Японии внести изменения в работу сайта Олимпиады», — цитирует Морозова РИА «Новости».

Политик отметил, что территориальные споры не принято «вытаскивать на спортивные площадки».

На онлайн-карте, показывающей маршрут олимпийского огня Игр, российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отмечены как территории, принадлежащие префектуре Хоккайдо.

Ранее в Госдуме отреагировали на карту Японии с Курилами на сайте ОИ-2020.