Россиянка Александрова пробилась в третий круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Александрова смогла выйти в третий круг турнира в Торонто, Канада.

В матче второго круга российская спортсменка одолела представительницу Китая Чжан Шуай.

Встреча, которая продолжалась 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:3 в пользу россиянки.

За выход в следующий раунд Александрова сразится с победительницей матча Серена Уильямс (США) — Элиз Мертенс (Бельгия).

Ранее сообщалось, что румынка Симона Халеп вышла в третий круг турнира в Торонто.