«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Дибалы

«Манчестер Юнайтед» решил не покупать аргентинского нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалу, сообщает The Telegraph.

Такое решение английский клуб принял из-за требований игрока по зарплате. Дибала хочет получать столько же, сколько получают лидеры «Манчестер Юнайтед», однако руководство команды пока не готово пойти на такие траты.

Также одной из причин отказа стало сомнение Дибалы. СМИ сообщали, что он не хочет переезжать в Англию.

Стоит также отметить, что в рамках сделки по Дибале в «Ювентус» должен был перейти бельгийский нападающий английского клуба Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что представитель «Ювентуса» прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале.