Трамп поздравил бойца Ковингтона с победой на турнире UFC on ESPN 5
В американском Ньюарке подошел к концу турнир UFC on ESPN 5, передает Sрort24.
В главном событии вечера экс-временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одолел бывшего чемпиона промоушена Робби Лоулера единогласным решением судей.
После поединка Хауса поздравил с триумфом президент США Дональд Трамп, чьи сыновья болели за американского бойца с трибун..
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда.
Ранее сообщалось, что голландский тренер Питер Тайссе останется в команде Федора Емельяненко.