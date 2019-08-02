Шюррле поделился впечатлениями от переезда в Москву

Новичок московского «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от столицы России, передает «Чемпионат.com».

По словам хавбека, ему очень нравится в Москве. Особенное внимание он уделил русской кухне.

«Мне нравится Москва — она огромная. И рестораны тут хорошие, еда вкусная. Я стараюсь не есть много мясо, оно мне не очень нравится. Но не всегда удается быть вегетарианцем — когда ем мясо, а когда и не ем», — расскза Шюррле.

Немец будет выступать за столичный клуб до конца этого сезона на правах аренды. По условиям соглашения «Спартака» с дортмундской «Боруссией» опция выкупа игрока составит €8 млн. Также красно-белые будут выплачивать полную зарплату игроку — по €3 млн в год.

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