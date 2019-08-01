«Ювентус» раскритиковал организацию матчей в Южной Корее

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли в письме, адресованному главе южнокорейской лиги Квону Огапу, раскритиковал организацию матча со сборной звезд К-Лиги (3:3).

По словам итальянского функционера, у футболистов не было времени для отдыха и предматчевой подготовки из-за позднего заселения в отель.

«Нам также не было предоставлено сопровождение полиции. На улицах были пробки, и наш автобус застрял там практически на два часа – такое не происходило с нами никогда», — приводит содержимое письма Аньелли Reuters.

Ранее в «Ювентусе» объяснили отсутствие нападающего Криштиану Роналду в матче со звездами корейской лиги.