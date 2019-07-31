Федун оценил шанс возвращения Карреры в «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун провел встречу с болельщиками команды и прояснил ситуацию с тренерским штабом, передает «Спорт-Экспресс».

Федун сразу отметил, что вариант возвращения итальянского специалиста Массимо Карреры на пост главного тренера московской команды не рассматривается. Каррера был уволен в октябре 2018 года из-за неудовлетворительных результатов команды.

Также на встрече владелец команды выразил поддержку нынешнему наставнику команды Олегу Кононову. Однако он отметил, что ему понятны все недовольства болельщиков игрой команды.

Ранее «Спартак» опубликовал прощальный ролик в честь Луиса Адриано.