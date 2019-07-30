Два российских игрока вошли в список перспективных футболистов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте опубликовал список из 50 перспективных молодых игроков, которые могут проявить себя в будущем.

В список вошли два российских футболиста — полузащитник ЦСКА Иван Обляков и голкипер «Краснодара» Матвей Сафронов.

В прошлом сезоне Обляков провел в составе армейцев 40 матчей, забив четыре мяча и отдав восемь голевых передач. Сафронов же стал лучшим молодым игроком по итогам сезона-2018/19.

Также в этот рейтинг попали еще два игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ) — хорватский хавбек ЦСКА Никола Влашич и грузинский полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Ранее сообщалось, что клуб из Английской премьер-лиги (АПЛ) предложил за форварда ЦСКА Федора Чалова €15 млн.