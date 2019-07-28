Ефимова рассказала о трудностях с допинг-тестированием

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала, с какими сложностями она сталкивалась при допинг-тестировании, передает ТАСС.

Она отметила, что ей сложно следовать системе ADAMS, на которую ориентируются допинг-офицеры. Об этом она заговорила на фоне истории с литовской пловчихой Рутой Мейлутите, которая трижды за год пропустила тестирование. Это также является нарушением антидопинговых правил.

Примечательно, что литовская спортсменка не раз критиковала саму Ефимову за антидопинговые нарушения.

«Она ко мне подходила, мы с ней разговаривали, и она очень извинялась, сказала, что была не права. Все люди делают ошибки, и она с этим согласна.

А с этими «флажками»… Вы даже не представляете, как это тяжело. Так что пропуск - это мелочь, они у меня и самой часто бывают», — заявила россиянка.

Ранее соперница из США поздравила Ефимову с золотом ЧМ со словами «это было легко».