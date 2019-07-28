«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче чемпионата России

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче третьего тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Оренбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей отличились Сердар Азмун и Артем Дзюба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Зенит» примет «Краснодар», а «Оренбург» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее стали известны составы «Оренбурга» и петербургского «Зенита» на матч чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур

«Оренбург» (Оренбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2

Голы: 0:1 — Азмун, 1; 0:2 — Дзюба, 55 (пенальти).